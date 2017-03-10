ألمانيا : نهاية مأساوية لسارق فشلت عمليته و حاول الهرب عبر ” طريق سريع “

قالت صحيفة “بيلد” الألمانية، إن سارقاً توفي يوم الثلاثاء الماضي (7/3) أثناء هروبه بعد محاولته سرقة أحد فروع “ميديا ماركت” للأجهزة الإلكترونية، في مدينة هالستنبيك شمالي #ألمانيا .

وأضافت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن الحادثة وقعت مساء الثلاثاء عندما حاول الرجل البالغ من العمر 34 عاماً سرقة بعض السلع من المتجر، وعندما شاهده موظفو الأمن قاموا بالقبض عليه، لكنه قاوم وتمكن من الهرب منهم.

وأثناء هروبه، سلك الرجل الذي ينحدر من مدينة هامبورغ طريق 23 السريع على قدميه فصدمته سيارة من نوع فيات بونتو ووقع على الطريق من شدة الضربة، لتدهسه سيارة أخرى من نوع فولفو ما أدى إلى وفاته على الفور.

عكس السير