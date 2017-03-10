أمريكا ترسل 400 عسكري إضافي لدعم الهجوم على الرقة ( فيديو )

\u0623\u0645\u0631\u064a\u0643\u0627 \u062a\u0631\u0633\u0644 400 \u0639\u0633\u0643\u0631\u064a \u0625\u0636\u0627\u0641\u064a \u0644\u062f\u0639\u0645 \u0627\u0644\u0647\u062c\u0648\u0645 \u0639\u0644\u0649 \u0627\u0644\u0631\u0642\u0629(\u0641\u064a\u062f\u064a\u0648)\r\n
لمن لا يعرف الاكراد. للبعثي للقومجي للساحلي حامل الشهادة الابتدائية و البطاقة الامنية، انه لم يظلم اي مكون سوري من طغاة النظام و إنجاسه بشقيه البعثي و العلوي كم ظلم الاخوة الاكراد، ليست كلمات للتعبير بل واقع رأيته بعيني في عدة مناسبات، هل تعلم صديقي القارئ ان صديق النظام الكردي الوحيد المعلن كان اوجلان و كان يجول و يأركل و يسكر و يدبك بين الساحل و الزبداني و دمشق و أشباله يقتلون على كامل الشريط الحدودي التركي السوري؟ هل تعلم ايها السوري ان جماعة اوجلان في نيروز لم يكن يشكلوا ولا حتى حلقة دبكة بالمقارنة مع الاف من الأحزاب الاخرى و ان النظام منذ اليوم الاول للثورة لم يسلح سوى العلويين و جماعة صالح مسلم و الله على ما اقول شهيد.
نرجو من دول التحالف انشاء مطار بديل لانج ليك بريف الرقة و انشاء قواعد كبيرة بالرقة و الحسكة و منبج و عمل منظمات للتنمية و إدارة الدولة ، نناشد بعد التحرير منظمة التنمية الأمريكية و الكنائس و الأوروبيين تطوير شمال سوريا من الرقة لمنهج لكوباني للحركة و القامشلي
نرجو من فرنسا و ألمانيا و بريطانيا ارسال قوات أرضية لمنبج بعد تحريرها و منع تركيا من الاستفزاز
لا يكفي 400 جندي ، نريد 12 الف على أقل تقدير من وحدات دلتا و المارينز
إن شاء الله بيرجعوا بالتوابيت على بيوتهم اللهم دمرهم, اللهم انتقم منهم و من أعمالهم الإجرامية يا رب.
80% من سكان منبج هم من العرب يليهم التشركس و التركمان و الأكراد لم تزد نسبتهم يوماً عن 10% فكيف لهم أن يحكموها لعنهم الله مثلهم مثل اليهود المغتصبين, أنا مع قيام دولة كوردية مستقله و لكن على أراضيهم و لتكن عاصمتها همدان عاصمة آبائهم الأولين و ليس منبج العربية السنية المسلمه, لعنكم الله مساحي أحذية الأمريكان.