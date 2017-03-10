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أمريكا ترسل 400 عسكري إضافي لدعم الهجوم على الرقة ( فيديو )

‏3 ساعات مضت أهم الأخبار, فلاش 6 تعليقات

أمريكا ترسل 400 عسكري إضافي لدعم الهجوم على الرقة ( فيديو )

عكس السير

6 تعليقات

  1. كابوس
    مارس 10, 2017 , 2:48 م في 2:48 م

    لمن لا يعرف الاكراد. للبعثي للقومجي للساحلي حامل الشهادة الابتدائية و البطاقة الامنية، انه لم يظلم اي مكون سوري من طغاة النظام و إنجاسه بشقيه البعثي و العلوي كم ظلم الاخوة الاكراد، ليست كلمات للتعبير بل واقع رأيته بعيني في عدة مناسبات، هل تعلم صديقي القارئ ان صديق النظام الكردي الوحيد المعلن كان اوجلان و كان يجول و يأركل و يسكر و يدبك بين الساحل و الزبداني و دمشق و أشباله يقتلون على كامل الشريط الحدودي التركي السوري؟ هل تعلم ايها السوري ان جماعة اوجلان في نيروز لم يكن يشكلوا ولا حتى حلقة دبكة بالمقارنة مع الاف من الأحزاب الاخرى و ان النظام منذ اليوم الاول للثورة لم يسلح سوى العلويين و جماعة صالح مسلم و الله على ما اقول شهيد.

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  2. ابن الرقة
    مارس 10, 2017 , 3:19 م في 3:19 م

    نرجو من دول التحالف انشاء مطار بديل لانج ليك بريف الرقة و انشاء قواعد كبيرة بالرقة و الحسكة و منبج و عمل منظمات للتنمية و إدارة الدولة ، نناشد بعد التحرير منظمة التنمية الأمريكية و الكنائس و الأوروبيين تطوير شمال سوريا من الرقة لمنهج لكوباني للحركة و القامشلي

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  3. سكان منبج
    مارس 10, 2017 , 3:23 م في 3:23 م

    نرجو من فرنسا و ألمانيا و بريطانيا ارسال قوات أرضية لمنبج بعد تحريرها و منع تركيا من الاستفزاز

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  4. كرهنا الدولة الإسلامية و حالات داعش
    مارس 10, 2017 , 3:25 م في 3:25 م

    لا يكفي 400 جندي ، نريد 12 الف على أقل تقدير من وحدات دلتا و المارينز

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  5. ابو عماد
    مارس 10, 2017 , 4:34 م في 4:34 م

    إن شاء الله بيرجعوا بالتوابيت على بيوتهم اللهم دمرهم, اللهم انتقم منهم و من أعمالهم الإجرامية يا رب.

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  6. منبجي
    مارس 10, 2017 , 4:36 م في 4:36 م

    80% من سكان منبج هم من العرب يليهم التشركس و التركمان و الأكراد لم تزد نسبتهم يوماً عن 10% فكيف لهم أن يحكموها لعنهم الله مثلهم مثل اليهود المغتصبين, أنا مع قيام دولة كوردية مستقله و لكن على أراضيهم و لتكن عاصمتها همدان عاصمة آبائهم الأولين و ليس منبج العربية السنية المسلمه, لعنكم الله مساحي أحذية الأمريكان.

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