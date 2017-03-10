أيهما أفضل .. الوقوف أم الصعود على السلم الكهربائي المتحرك ؟

أصبحت السلالم الكهربائية المتحركة من الضروريات في #المطارات والمراكز التجارية ومحطات القطارات وبعض المنشآت العامة، نظراً لأنها توفر الوقت والجهد على مستخدميها.

وهناك بعض التعليمات والتوجيهات لاستخدام السلالم الكهربائية المتحركة، حيث يستخدم الجانب الأيمن في معظم دول العالم للوقوف، في حين يترك الجانب الأيسر للراغبين بالصعود أو النزول بشكل أسرع، دون انتظار أن ينقلهم السلم الكهربائي إلى الأعلى أو الأسفل.

ولكن أيهما أفضل من الناحية العملية الصعود أو الوقوف على السلم الكهربائي؟

للإجابة على هذا السؤال، قامت هيئة النقل في #لندن بإجراء تجربة على مدى أشهر، حيث طُلب من الركاب في محطة هولبورن الوقوف في أي مكان يحلو لهم على السلم الكهربائي خلال ساعات الذروة.

وبعد انتهاء التجربة، أجريت العديد من التحليلات والمحاكمات لحركة الركاب على السلالم الكهربائية المتحركة، وتمت مناقشة النتائج من قبل مجموعة من الخبراء والأكاديميين، بحسب ما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية.

وتم اختيار هذه المحطة لأنها تضم سلماً متحركاً يصل طوله إلى حوالي 24 متراً، مما يجعل الركاب أقل رغبة بصعوده وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وخلال التجربة تُرك السلم المتحرك رقم 5 ليعمل بشكل طبيعي خلال ساعات الذروة الصباحية، في حين وضع السلمان رقم 6 و 7 على وضعية التوقف.

وأظهرت التجربة أن إجبار الناس على الوقوف يزيد من عدد الراغبين بصعود السلم المتحرك، فيما يعرف بـ “الإنتاجية” إلا أن الوضع ليس كذلك دائماً، حيث أن الإنتاجية تزيد على السلمين رقم 6 و7، عندما يكون هناك عدد أقل من الركاب يصعدون السلم.

وخلصت الدراسة إلى أنه خلال فترات الذروة والازدحامات، تزيد الإنتاجية عندما يقف الركاب على جانبي السلم المتحرك. وباختصار، عندما تكون في عجلة من أمرك، من الأفضل أن تقف على السلم المتحرك بدلاً من صعوده.

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