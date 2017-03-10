إسطنبول : مصرع 5 أشخاص في تحطم مروحية خاصة ( فيديو | محدث )

أعلن والي إسطنبول، واصب شاهين، اليوم الجمعة، أن 5 أشخاص لقوا مصرعهم في تحطم مروحية تابعة لشركة خاصة، على الجانب الأوروبي من المدينة، وفقاً للمعلومات الأولية.

وأوضح شاهين خلال تصريح للأناضول، أن الطائرة حلقت من مطار أتاتورك وسقطت في منطقة “بيوك جكمجه”، بعد نحو 5 دقائق، لأسباب لا زالت مجهولة.

وأشار إلى أن الحادث اسفر عن مقتل العدد المذكور، وأن أعمال إزالة حطام الطائرة وإعادة فتح الطريق مستمرة. (ANADOLU)

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تركيا : الطائرة المروحية الخاصة التي سقطت في حي بيليك دوزو بولاية #اسطنبول كانت تقل 4رجال أعمال #روس ورجل أعمال #تركي بالإضافة لقائدي الطائرة (TRT)

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