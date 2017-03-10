إعلام النظام يتحدث عن نجاة محافظ بشار الأسد في حمص من قذيفة استهدفت منزله

قالت وسائل إعلام موالية إن قذيفة صاروخية سقطت على منزل محافظ حمص طلال البرازي الجمعة، ما أدى إلى اصابة اثنين من مرافقيه.

ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن مصادر نظامية قولها إن قذيفة صاروخية سقطت على منزل المحافظ في حي الملعب، وأن اثنين من مرافقي المحافظ اصيبا بجروح وتم نقلهما الى مشفى الوادي لتلقي العلاج.

ونفت نفس المصادر إصابة المحافظ، في الوقت الذي أكدت فيه بعض مصادر في المعارضة اصابته، بحسب الوكالة.

وتأتي هذه الحادثة، بالتزامن مع تصعيد القصف الجوي والمدفعي من قبل ميليشيات بشار الأسد على حي الوعر المحاصر، في محاولة جديدة لإجبار المدنيين على الاختيار بين الموت أو التهجير.

يذكر أن الموالين في حمص خرجوا بالعديد من المظاهرات التي تطالب بشار الأسد بإقالة البرازي بسبب فساده وفشله على كافة الأصعدة على حد تعبيرهم، إلا أن “الرئيس” لم يستجب لهم.

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