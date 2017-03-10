إيران تعلن استعدادها للحوار مع السعودية بوساطة صينية

أعلنت السفارة الإيرانية في العاصمة الصينية بكين، استعداد طهران للحوار مع الرياض، بناء على الوساطة التي تقدمت بها بكين أول أمس الأربعاء.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، أعربت طهران عن ترحيبها بمبادرة الوساطة التي تقدم بها وزير الخارجية الصيني، وانغ يي.

وأكد البيان استعداد إيران للحوار مع الملكة العربية السعودية من أجل تحقيق الأمن في المنطقة.

وفي نفس الوقت، وجه البيان انتقادات لـ “السياسات السعودية في المنطقة”.

تجدر الإشارة أنّ وزير الخارجية الصيني يانغ يي، قال في مؤتمر صحفي، الأربعاء، “نأمل أن تقوم السعودية وإيران بحل الخلافات القائمة بينهما بناء على أساس المساواة والتشاور الودي.. الصين صديق مشترك لكل منهما، وعلى استعداد لأن تلعب الدور المطلوب منها إذا لزم الأمر”. (ANADOLU)

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