استقبال غاضب للاعبي سان جرمان في فرنسا

حظي لاعبو #باريس_سان_جرمان الفرنسي باستقبال غاضب من بعض مشجعي الفريق في مطار بورجيه قرب #باريس، بعد عودتهم من #إسبانيا، وتعرضهم لخسارة مذلة أمام برشلونة 6-1، أقصتهم من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وهاجم نحو 30 مشجعاً سيارات اللاعبين معبرين عن غضبهم لفشل بطل فرنسا في السنوات الأربع الماضية، في الحفاظ على تقدمه 4-0 ذهاباً في باريس، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة.

وضرب أحدهم على زجاج سيارة لاعب الوسط الإيطالي تياغو موتا، الذي زاد من سرعته وصدم المشجع الذي نقل بعد تعرضه لإصابة طفيفة إلى مستشفى في سان دوني، بحسب ما أوضح المصدر نفسه.

وأوضح مصدر مقرب من الملف أن المصاب تقدم بشكوى ضد موتا، وفتح تحقيق في الأمر أسند الى شرطة الحدود، لكنه لم يتم الاستماع إلى موتا حتى الآن ولم يتم توقيف أحد.

واهتزت شباك سان جرمان 3 مرات في الدقائق السبع الأخيرة من المباراة، فتأهل برشلونة 6-5 بمجموع المباراتين الى ربع النهائي.

واستخدمت الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس، أشد الكلمات لانتقاد فريق العاصمة مثل “إذلال” و”عار”. ( AFP )

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