العثور على جثة طفل في “ دورة المياه ” بمطار البحرين

عثرت مديرية أمن مطار #البحرين على جثة طفل حديث #الولادة في دورة مياه صالة المغادرين، وبناء عليه بادرت النيابة العامة بمباشرة التحقيق في الواقعة، وأجرت مناظرة لجثة الطفل وانتدبت الطبيب الشرعي لإجراء الكشف الطبي الشرعي على جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة.

وفي التفاصيل بحسب صحيفة الأيام البحرينية، فإنّ المتهمة كانت مغادرة إلى بلادها عن طريق مطار البحرين الدولي، ووضعت الجنين في دورة المياه الخاصة بصالة المغادرين ونقلته بعد الوضع إلى دورة مياه أخرى بعد أن خبأته في حقيبتها ورمته في صندوق القمامة.

واستقلت المتهمة الطائرة الخاصة بها إلى بلدها ولكن حدثت لها مضاعفات ما بعد الولادة وتم إسعافها في مطار دبي، وأصدرت النيابة العامة مذكرة قبض دولية بحقها حتى يتم جلبها إلى مملكة البحرين لاستكمال التحقيقات.

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