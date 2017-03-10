” الفيفا ” يعلن : لا يوجد اي سبب لسحب تنظيم مونديال 2018 من روسيا

اعتبرت الامينة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السنغالية فاطمة سامورا انه لا يوجد اي سبب لسحب تنظيم مونديال 2018 من روسيا.

وقالت سامورا قبل 100 يوم من انطلاق كأس القارات “لا توجد اي اسباب لسحب الاستضافة من روسيا”، في مؤتمر صحافي عقب زيارتها لملعب سان بطرسبورغ الذي يستضيف المباراة الافتتاحية لهذه البطولة المصغرة لكأس العالم 2018.

واضافت “الحدث اليوم اظهر لنا مدى التزام السلطات (الروسية) بتنظيم افضل كأس للقارات وافضل مونديال في التاريخ”.

وبعد 10 سنوات من العمل، احتضن الملعب الجديد في سان بطرسبورغ مطلع شباط/فبراير اول اختبار بوجود 10 الاف متفرج في مدرجاته التي تتسع لـ68 الفا.

واضافة الى بعض مباريات مونديال 2018، سيقام على هذا الملعب الذي اطلقت عليه تسمية “سان بطرسبورغ ارينا”، عدد من مباريات كأس القارات بما فيها النهائي ايضا.

وبدأ العمل في بناء الملعب عام 2007 بميزانية عالية تم رفعها عدة مرات، وقالت سامورا “انتظرنا طويلا الانتهاء من بنائه، وكان ذلك يستحق عناء الانتظار”.

وسيتم تسليم الملعب الجديد الى نادي زينيت سان بطرسبورغ في 31 آذار/مارس الحالي، وسيلعب عليه الفريق المباريات البيتية الثلاث الاخيرة في البطولة المحلية. ( AFP )

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