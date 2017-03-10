القائد الجديد للجيش اللبناني يحث جنوده أن يكونوا مستعدين لمواجهة ” إسرائيل “

حث قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، اليوم الجمعة، جنوده “أن يكونوا على أتمّ الاستعداد على الحدود الجنوبية لمواجهة ما يبيّت له العدوّ الإسرائيلي من أطماع ومخطّطاتٍ تخريبية، ومواصلة الحرب على الإرهاب”.

وقال العماد عون، امام حشد من العسكريين، في مقر القيادة، شرق بيروت، “أتسلّم أمانة الجيش في خضم الظروف الإقليمية الصعبة التي تمر بها المنطقة، وموجات الإرهاب التي لا تزال تطرق حدود الوطن”.

وأضاف عون في اول خطاب له بعد تعيينه في الثامن من آذار الجاري، “إنّي على ثقة كاملة بأنكم ستكونون حاضراً ومستقبلاً على قدر الأمل المعقود عليكم، فكونوا على أتمّ الاستعداد على الحدود الجنوبية لمواجهة ما يبيّت له العدوّ الإسرائيلي من أطماع ومخطّطاتٍ تخريبية”.

وتابع: “كونوا على أتمّ الإستعداد أيضاً لمواصلة الحرب على الإرهاب بكلّ ما أوتيتم من حزمٍ وقوّة، وضرب مخابئه وأوكاره حتى استئصاله من جذوره، واضعين نصب العيون تحرير رفاقكم المخطوفين لديه وعودتهم إلى أحضان عائلاتهم ومؤسستهم في أسرع وقتٍ ممكن”.

وأوضح قائلاً “اعلموا أنّ العهد الجديد يراهن على دور مؤسستكم لتوفير الاستقرار الأمني الشامل والمستدام، وهو في سبيل ذلك أبدى منتهى الحرص على تعزيز قدرات مؤسستكم، سواء عبر الدعم الداخلي، أو عبر دعم الدول الشقيقة والصديقة”.

وأشار قائد الجيش اللبناني، في خطابه لجنوده ان “مؤسستكم حامية الاستقلال، لأنها القدوة في الالتزام المصان بعرق التضحية ودم الشهادة، وهي مرآة الشعب اللبناني، التي تعكس تنوّعه وتمسكه بدوره الحضاري، وتجسّد إرث اللبنانيين وقوّة حاضرهم وتطلّعات مستقبلهم”. (ANADOLU)

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