القتل تعزيزاً لسعودي اختطف و اغتصب فتيات قاصرات

نفذت وزارة الداخلية في #السعودية، امس الخميس، حكم القتل تعزيرا بحق مواطن أقدم على اختطاف فتيات قاصرات ومارس الفاحشة معهن بالقوة.

وألقى الأمن القبض على السعودي بعد خطفه عددا من الفتيات القاصرات وأخذهن لمنطقة نائية بعيدة عن العمران وفعل الفاحشة بهن بالقوة، إضافة لحيازته المسكر بقصد شربه.

وخطف المتهم 7 فتيات قاصرات وأركبهن معه في سيارته ثم قام بهتك عرضهن وممارسة أفعال شاذة معهن داخل سيارته وبمنزله تحت تهديد سلاح أبيض، وفعل الفاحشة بهن بحسب شبكة ” أخبار 24 ” ، ثم حاول خطف 3 فتيات أخريات.

وتم توجيه الاتهام للمتهم بارتكاب الجرائم المنسوبة إليه، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، حيث تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني اليوم بمدينة الدمام.

عكس السير