بينهم سوريون .. وصول أكثر من مئة لاجئ إلى اليونان بعد إنقاذهم في البحر الأيوني

أعلن خفر السواحل اليوناني، أن أكثر من مئة مهاجر تم إنقاذهم في البحر قد وصلوا إلى ميناء باتراس أول أمس الأربعاء على متن سفينة شحن .

كان طاقم سفينة الشحن “جاجلياردا” التي ترفع علم جزيرة مالطا قد رصد المهاجرين في قارب تتقاذفه الأمواج وأنقذوهم الثلاثاء في البحر الأيوني بين اليونان وإيطاليا.

ووفقاً لخفر السواحل ، فإن 109 أشخاص من المهاجرين هم من مواطني باكستان ، كما تضم المجموعة التي تم إنقاذها ثلاثة سوريين وهندياً واحداً.

ولم يتضح منذ البداية الموقع الذي انطلق منه قارب المهاجرين، ويشتبه مسؤولو خفر السواحل بأن المهاجرين كانوا ينوون السفر من الساحل الغربي لليونان أو من جزيرة كريت اليونانية إلى إيطاليا. (DPA)

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