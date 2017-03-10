تركيا : على الولايات المتحدة و روسيا الاختيار بين تركيا و الوحدات الكردية

دعا نائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة نعمان كورتولموش، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة وروسيا، للاختيار بين تركيا وتنظيم ب ي د (وحدات الحماية الكردية).

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به كورتولموش، خلال زيارته لوالي أرضروم، سيف الدين عزيز أوغلو.

وفي معرض رده على سؤال بشأن وضع جنود روس شارات الوحدات على ذراعهم، على غرار ما فعله جنود أمريكون سابقا، جدد كورتولموش تأكيده أن بلاده لا تفرق بين المنظمات الإرهابية.

وأضاف “على الولايات المتحدة وروسيا أن تقرر، هل ستفضل 3-5 آلاف مسلح من تنظيم ب ي د الإرهابي، على الدولة التركية ذات 80 مليون نسمة، وتتمتع بالاستقرار وتمتلك أكبر جيش في المنطقة”.

أردف “لا فرق بين تنظيم داعش وتنظيم ب ي د (الإرهابيين) بالنسبة لنا، ونوصي بقية الدول بعدم التمييز بين المنظمات الإرهابية”.

وتابع “جميع تلك المنظمات عدوة الإنسانية بأسرها وعدوة جميع الدول، لذا يجب على الروس والأمريكيين أن يكونوا حذرين أكثر”.

ودعا كورتولموش التحالف الدولي للحذر من تغيير التركيبة الديموغرافية للمدن، خلال العمليات العسكرية التي ستنفذها في سوريا بشكل خاص.

وطالب بالتحرك المشترك مع قوات المعارضة المحلية المعتدلة خلال تطهير المدن من تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح كورتولموش أن الرقة مدينة عربية 100% تقريبا، مضيفا “إذا نفذتم عملية ضد داعش الإرهابي في الرقة من خلال تنظيم ي ب ك/ ب ي د (الإرهابيين)، فهذا يعني تطهير العرب عرقيًا، ورميهم خارج المدينة، وتوطين عناصر مكانهم من غير أهالي المدينة”.(ANADOLU)

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