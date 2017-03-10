تشابي ألونسو يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن الإسباني #تشابي_ألونسو لاعب وسط #بايرن_ميونيخ الألماني ، أنه سيعتزل كرة القدم في نهاية الموسم الحالي، ليسدل بذلك الستار على مسيرة حافلة فاز خلالها بالكثير من الألقاب والجوائز على كل المستويات.

ونقلت قناة بايرن ميونيخ التلفزيونية عن ألونسو (35 عاما) الذي سبق له اللعب مع ليفربول وريال مدريد: “لم يكن قرارا سهلا.. لكنه يأتي في الوقت المناسب.”

وقال : “لقد رغبت دوما في عدم تأخير إنهاء مسيرتي الرياضية. لا يزال أدائي جيدا ولذا فأنا أعتقد أنه الوقت المناسب للاعتزال.”

وبدأ ألونسو مسيرته في ملاعب الكرة مع ريال سوسيداد المنتمي لإقليم الباسك، وفاز بكأس العالم (2010)، وببطولة أوروبا مرتين (2008 و2012) مع المنتخب الإسباني.

كما فاز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول وريال مدريد قبل الانضمام لبايرن في 2014. ( reuters )

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