تعيين مارادونا سفيراً للدوري الصيني

أعلن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، #دييغو_أرماندو_مارادونا، أنه سيكون السفير الجديد للدوري الصيني لكرة القدم.

وقال مارادونا عبر حسابه على #إنستغرام: “شكراً جزيلاً للسيدة تانج كينغوي (وكيلته في الصين) على هذه الفرصة التي تجعلني أعمل في الصين، سأكون ممتناً جداً لهذا الأمر”.

وكتب مارادونا هذه العبارة باللغات الإسبانية والإيطالية والإنكليزية، وأرفقها بصورة له وهو يحمل لقب بطولة كأس العالم 1986 بعد أن توج به مع منتخب الأرجنتين.

وأكد محامي مارادونا، ماتياس مورلا، أن الأسطورة الأرجنتيني حصل على عقد للترويج لكرة القدم الصينية.

يأتي هذا الإعلان بعد قليل من كشف مارادونا عن أنه سيعمل لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لكي تصبح مؤسسة تتسم بالنزاهة والشفافية. ( EFE )

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