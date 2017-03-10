جون ماكين : استمرار تعاون واشنطن مع الوحدات الكردية في سوريا يفسد علاقتنا بتركيا

قال السيناتور الجمهوري الأمريكي جون ماكين، اليوم الخميس، إن استمرار بلاده في التعاون مع الوحدات الكردية في سوريا، دون تغيير هذه السياسة، سيتسبب في “إفساد” علاقاتها مع تركيا.

جاء ذلك خلال جلسة استماع لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، لشهادة قائد عمليات المنطقة الوسطى، الجنرال جوزيف فوتيل، بخصوص نشاطات القيادة المركزية للجيش الأمريكي في المنطقة الوسطى.

وأوضح ماكين النائب عن ولاية أريزونا “لست متأكداً من أننا نتفهم مدى جدية رؤى (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان المتعلقة بهذه المسألة (تعاون الولايات المتحدة مع ب ي د)”.

وتابع “أنا لست متأكداً أننا نقدر أهمية الدور الذي تلعبه تركيا في جهود استعادة الرقة (السورية)، بالأخص فيما يتعلق باستخدام (قاعدة) إنجرليك ونشاطات أخرى تتطلب التعاون التركي”.

وأشار ماكين إلى أن “استمرار واشنطن في هذا الاتجاه (التعاون مع ب ي د)” سيتسبب في “تخريب” علاقاتها مع تركيا، ما لم يحدث تغيير في سياسات الولايات المتحدة على هذا الصعيد.

من جانبه اعترف فوتيل بأن تركيا “شريك حيوي” في الحرب ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، وبأن الولايات المتحدة “لم تكن قادرة على فعل ما تفعله من دونهم”.

واستدرك فوتيل أن الإدارة الأمريكية تحاول “العمل عبر الحوار والمعلومات وتشخيص البدائل للمضي قدماً ضد (تنظيم) داعش (الإرهابي) دون تخريب العلاقات طويلة الأمد مع حليف في الناتو (تركيا)”. (ANADOLU)

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