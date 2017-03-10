خارجية بشار الأسد : نطالب الأمم المتحدة و مجلس الأمن إجبار تركيا على سحب قواتها الغازية من سوريا

وجهت خارجية بشار الأسد “رسالتين متطابقتين للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، عبرت فيهما عن رفضها لمواصلة “القوات التركية اعتداءاتها على سيادة سوريا وحرمة أراضيها”.
وقالت الخارجية في بيانها: “الجمهورية العربية السورية تحمل النظام التركي مسؤولية دعم الإرهاب الذي قتل عشرات الآلاف من أبنائها الأبرياء ودمر البنى التحتية السورية بتعليمات مباشرة من رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وأجهزته الأمنية”.
وأضافت: “الحكومة السورية تطالب الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بإلزام تركيا بسحب قواتها الغازية للأراضي السورية ووقف الاعتداءات والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”.
عكس السير
قيم الخبر
هذا القرار هو قرار غربي هدفه واضح وهو الضغط على تركيا فنظام الاسد ينطبق عليه بهذا الموضوع عبارة فاقد الشيئ لا يعطيه وما كان له أن يقدم على هذه الخطوة لولا الطلب الغربي له وأي نظام جلب أكثر من جيش دولة لاحتلال بلده من اجل الاستمرار بالحكم لا يحق له أن يطالب بخروج جيش دولة ما كانت آخر المتدخلين ببلده بسبب يعرفه الجميع.
الترجمة: “عمو الله يخليك الله يخليك ألو لهاد السوفاج الشرير يبطل يضربني ويتمسخر عليي بالحارة وأصلاً إذا ما بطل اللي عم يعملو رح ما طعميه من الشيكوبرنس يللي عطاني ياها جارنا بعد ما ورجاني عندو بالقبو الأطة اللي ولدت تسع أرانب ونص”
لعنة الله عليك يابشار الجحش الصهيوني الاصفهاني اليهودي.تطالب مجلس الامن الدولي بانسحاب تركيا التي تقاتل داعش على الاراضي السورية.وداعش هي منظمة ارهابية من صنع الشيطان الاكبر الخرامنئي ونظام المالكي العراقي المجرم ونظام ذيل الكلب بشوشة الاسد.ولاتطالب مجلس الامن ان يجبر الصهاينة على الانسحاب من الجولان السوري الذي باعه الخنزير حافظ الاسد الخائن والوريث القاصر بشوشة للصهاينة.ولاتطلب من الفرس المجوس ومليشياته الارهابية والروس الخنازير الذين احتلوا سورية واستباحوها بطلب من الخسيس والعميل لأعداء الانسانية والوطن بشار النجس. لاتطالبهم بالانسحاب يامجرم يابشار ياقاتل الشعب السوري البطل .