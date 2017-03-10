خارجية بشار الأسد : نطالب الأمم المتحدة و مجلس الأمن إجبار تركيا على سحب قواتها الغازية من سوريا

وجهت خارجية بشار الأسد “رسالتين متطابقتين للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، عبرت فيهما عن رفضها لمواصلة “القوات التركية اعتداءاتها على سيادة سوريا وحرمة أراضيها”.

وقالت الخارجية في بيانها: “الجمهورية العربية السورية تحمل النظام التركي مسؤولية دعم الإرهاب الذي قتل عشرات الآلاف من أبنائها الأبرياء ودمر البنى التحتية السورية بتعليمات مباشرة من رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وأجهزته الأمنية”.

وأضافت: “الحكومة السورية تطالب الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بإلزام تركيا بسحب قواتها الغازية للأراضي السورية ووقف الاعتداءات والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”.

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