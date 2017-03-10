دمشق : القبض على عصابة تقوم بـ ” تزوير فيز أوروبية “

قالت وسائل إعلام موالية، إن فرع الأمن الجنائي في دمشق ضبط عصابة تزوّر “الفيز” مقابل قبض مبالغ مالية كبيرة من المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج البلاد وخصوصاً إلى الدول الأوروبية.

ونقلت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام عن مصادر في الهجرة والجوازات قولها، إن “الفيز قابلة للتزوير، ويتم تزويرها عبر سحبها من مواقع النت ثم لصقها على جواز السفر ثم يرسل صوراً عنها إلى أصحابها عبر برنامج “واتس آب” بعد قبضه مبالغ مالية كبيرة.

وكشفت التحقيقات أن مزوراً ألقي القبض عليه “استغل حاجة المواطنين للسفر”، ضبط بحوزته ما يقرب من 25 جوازاً يعمل على لصق فيز عليها.

وأكدت التحقيقات أنه “تمت مصادرة أجهزة وأدوات التزوير، وتسليم جوازات السفر لأصحابها، وسيتم تحويل من قام بالتزوير إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

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