رئيس ” يويفا ” : الظاهرة رونالدو لاعبي المفضل عبر التاريخ

أقر رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (#يويفا)، السلوفيني ألكسندر سيفيرين، بأن هدفي النجمين الهولندي ماركو فان باستن في نهائي بطولة الأمم الأوروبية 1988، والفرنسي #زين_الدين_زيدان في نهائي دوري الأبطال 2002، هما المفضلان بالنسبة له، في الوقت الذي يعتبر فيه المهاجم البرازيلي رونالدو هو لاعبه المفضل عبر التاريخ.

وفي مقابلة له مع الموقع الإلكتروني ليويفا، استعاد سيفيرين ذكرياته مع الكرة عندما كان طفلاً مثل نهائي كأس العالم 1978 بين الأرجنتين وهولندا، الذي شاهده عبر التليفزيون، فضلاً عن تشجيعه نادي هايدوك سبليت، أحد أفضل أندية جمهورية يوغوسلافيا سابقاً، بالإضافة إلى أول مباراة شاهدها من المعلب في 1980 بين يوغوسلافيا والدنمارك في إطار تصفيات كأس العالم.

وأشار سيفيرين: “يجب علي القول أن لاعبي المفضل عبر التاريخ هو البرازيلي رونالدو.. إنه ظاهرة! مهاراته وقوته البدنية وموهبته الفطرية.. كان أمراً رائعاً مشاهدته وهو يلعب.. إنه ببساطة كان الأفضل”.

ولم يتردد المسؤول الأول عن اللعبة في “القارة العجوز”، الذي كان يلعب في خط الوسط فضلاً عن ممارسته لكرة القدم داخل الصالات، في الإفصاح عن الهدفين الذين يفضل مشاهدتهما دائماً.

وقال في هذا الصدد: “تسديدة فان باستن المذهلة على الطائر أمام الاتحاد السوفيتي في نهائي أوروبا 1988 وهدف زين الدين زيدان المذهل في نهائي دوري الأبطال 2002 (في شباك باير ليفركوزن الألماني)، كانا هدفين رائعين بكل تأكيد”.

وأقر رئيس الاتحاد السلوفيني سابقاً منذ 2011 وحتى 2016، أن كونغرس يويفا الذي اختير خلاله رئيساً للاتحاد القاري كان بمثابة تجربة غريبة بالنسبة له، وأنه لم يصدق أن الأمر أصبح حقيقة حتى دخل إلى مكتبه بمدينة نيون السويسرية. ( EFE )

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