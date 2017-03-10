شركة ” نستلة ” تخفض السكر في الشوكولا

أعلنت شركة #نستلة عن خفض نسبة السكر في منتجاتها من #الشوكولاتة، مثل كيت كات ويوركي وآيرو، بواقع عشرة في المئة بحلول العام المقبل.

ومن المقرر استبدال السكر بكميات أكبر من المكونات الموجودة في الشوكولاتة أو بمكونات أخرى غير صناعية، وستنخفض كذلك كمية السعرات الحرارية. ويعني هذا أن قرابة 7500 طن من السكر ستستخدم في صناعة منتجات أخرى للشركة بحسب هيئة الإذاعة البريطانية ، وقالت نستلة إن الخطوة قد تساعدها في أن يكون لها تأثير كبير على الصحة العامة.

وقالت فيونا كندريك، رئيسة شركة نستلة ومديرتها التنفيذية في المملكة المتحدة وأيرلندا: “علامتنا التجارية من الحلوى تحظى بقبول الجماهير في بريطانيا لأكثر من قرن، ونعلم أنه إذا كان في إمكاننا تحسين منتجاتنا من الناحية الغذائية، وتقديم مزيد من الخيارات والمعلومات لعملائنا… يمكننا أن نحدث تأثيرا كبيرا على الصحة العامة.”

وأضافت أن “نستلة تتصدر الجهود المبذولة للبحث عن وسائل تكنولوجية جديدة وتطويرها لتصنيع مواد غذائية أفضل لزبائننا.”

وتابعت: “هذه الابتكارات ستساعدنا في تقليل السكر في الحلوى، وذلك عند دمجها مع طرق أخرى أكثر شيوعا، مثل إعادة تركيب الوصفات واستبدال السكر بغيره من المكونات غير الصناعية.”

وفي العام الماضي، قالت نستلة إن باحثيها حققوا طفرة علمية من خلال اكتشاف وسيلة لتركيبة السكر بطريقة مختلفة، بحيث يقل استخدامه بنسبة 40 في المئة.”

عكس السير