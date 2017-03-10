طائرة ركاب أميركية تهبط اضطرارياً بسبب 12 دولار !

اضطر قبطان طائرة تابعة لخطوط #هاواي الجوية، إلى الهبوط بالرحلة المتجهة من #لاس_فيغاس إلى هونولولو، قبل الوصول إلى وجهتها النهائية، بسبب عدم دفع أحد الركاب 12 دولار لاستخدام البطانية.

وعقب إقلاع الرحلة مباشرة، تقدم الراكب البالغ من العمر 66 عاما بطلب بطانية من المضيفات، معللا طلبه بأن مقصورة الطائرة أصبحت باردة طبقاً لما نقلت قناة روسيا اليوم ، إلا أنه وبعد معرفة تكلفة الخدمة، طلب الراكب ساخطا الاتصال بممثل الشركة “ليوبخه” على حد تعبيره.

وقيم قائد الطائرة الوضع، ثم قرر إيقاف الرحلة، لتهبط الطائرة في مطار لوس أنجلس.

الجدير بالذكر هنا أن ضباط الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي كانوا بانتظار الراكب الغاضب في المطار، ولكن بعد التحقيق أفرج عنه.

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