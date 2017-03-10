قوتها درجة على ” مقياس ريختر ” .. هدف سيرجيو تسبب بهزة أرضية في مدينة برشلونة !

تسبب الهدف التاريخي الذي سجله #سيرجي_روبرتو، وقاد به #برشلونة لتحقيق عودة تاريخية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي والتأهل لربع نهائي دوري الأبطال، في إحداث هزة أرضية على إثر رد فعل الجماهير الحاضرة بملعب كامب نو، سجلها أحد أجهزة قياس الزلازل بمعهد علوم الأرض خاومي ألميرا، الذي يبعد عن الملعب بنحو 500م.

وأوضح أحد الباحثين بالمعهد، جوردي دياز، أن “رد فعل جماهير البلوغرانا عقب كل هدف تسبب في اهتزاز الأرض، في الوقت الذي التقط فيه جهاز رصد الزلازل هزات أرضية بسيطة تعادل قوتها درجة على مقياس ريختر”.

وقام دياز بتحليل الإشارة التي التقطها الجهاز، القادر على تسجيل هزة أرضية في الجانب الآخر من الكرة الأرضية، خلال مباراة أمس الخميس، وأخرج رسماً بيانياً يمكن خلاله رؤية هزات بسيطة ناتجة عن رد فعل الجماهير التي كانت محتشدة في المدرجات.

وأضاف الباحث، الذي يشجع “البلوغرانا: “قوة الهزة المسجلة لحظة تسجيل الهدف الأول كانت مماثلة لتلك التي يسجلها الجهاز عادة في مباريات البرسا.. وكذلك الحال في الهدفين الثاني والثالث”.

وتابع دياز: “الوضع كان مغايراً كلما اقتربت المباراة من نهايتها.. كان الاحتفال أكبر عند تسجيل الهدف الخامس، قبل أن يبلغ الأمر ذروته في الهدف السادس.. في هذه اللحظة، وقعت الهزة الأكبر التي يسجلها المعهد حتى هذه اللحظة”.

وحقق برشلونة عودة تاريخية بكل المقاييس بعدما دك شباك باريس سان جيرمان الفرنسي بسداسية مقابل واحد في سيناريو درامي، وبلغ ربع نهائي دوري الأبطال وذلك خلال مباراة إياب دور الـ16 على ملعب كامب نو.

وبعد أن خسر مباراة الذهاب برباعية نظيفة على ملعب حديقة الأمراء، تمكن الفريق الكاتالوني من تحقيق انتفاضة تاريخية والتفوق خلال مباراة الإياب بستة أهداف لواحد ليقتنص بطاقة العبور لربع النهائي بإجمالي المواجهتين بنتيجة 6-5. ( EFE )

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