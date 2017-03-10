كندا تحذر اللاجئين القادمين عبر الحدود الأمريكية من البرد القارس

حذرت السلطات الكندية اللاجئين الذين يريدون عبور الحدود الشمالية للولايات المتحدة الأمريكية باتجاه كندا، من البرد القارس.

وسائل إعلام كندية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن غرب البلاد يشهد يشهد عواصف ثلجية وتندياً في درجات الحرارة، وبات عبور الحدود أمراً لا ينصح به.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، أنقذت السلطات 19 لاجئاً عند المنطقة الحدودية، علماً أن مئات الأشخاص يحاولون العبور مشياً من مينيسوتا الأمريكية إلى إقليم مانيتوبا الكندي، ومعظمهم من أفريقيا والشرق الأوسط.

والبلدات الكنيدة الحدودية ليست مستعدة لعبور هذه الأعداد من اللاجئين، والتي ارتفعت منذ أعلان ترامب توجهه المتشدد إزاء الهجرة واللاجئين.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قال إن اللاجئين مرحب بهم، ولم تقم الحكومة الكندية بتشديد الإجراءات على الحدود، لكنها أعلنت عن “إجراءات أمان” إضافية.

عكس السير