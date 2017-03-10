لصوص يسرقون ملايين الدولارات في مطار بجنوب أفريقيا‎

تعهدت الشرطة في #جنوب_أفريقيا، بتحسين الأمن في #مطار_جوهانسبرج، بعدما تردد حول قيام لصوص مسلحين، يتنكرون في زي أفراد شرطة، بسرقة ملايين الدولارات هناك.

وذكرت صحيفة “تايمز لايف” أن المبلغ المسروق يقدر بنحو 15 مليون دولار، فيما تحدثت تقارير عن أن المبلغ هو 1.5 مليون دولار.

ورفض المتحدث باسم الشرطة، هانجواني مولاودزي، تأكيد مقدار المبلغ، أو الكشف عن أي تفاصيل أخرى ، وقال لوكالة الأنباء الألمانية إن مبلغ الـ 15 مليون دولار، ما هو إلا “تكهن، فنحن غير متأكدين”.

في الوقت نفسه، قال كوموتسو فاهلاني، القائم بأعمال مفوض الشرطة الوطنية، في مؤتمر صحفي، إن الأمن سوف يتحسن في المطار.

وذكرت صحيفة “تايمز لايف” أن مجموعة من الرجال، كان بعضهم يرتدون زي الشرطة، قادوا حافلة شرطة صغيرة وسيارتين أخريين إلى منطقة أمنية بالمطار ودخلوا بتصاريح خاصة يوم الثلاثاء، بعد ذلك قاموا بإشهار أسلحتهم وتهديد أفراد الأمن. ( DPA )

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