لوس أنجلوس غلاكسي يسعى للتعاقد مع زلاتان إبراهيموفيتش

أخبر مسؤولو نادي #لوس_أنجلوس_غالاكسي الأميركي النجم السويدي ومهاجم نادي مانشستر يونايتد، #زلاتان_إبراهيموفيتش، بأنهم مستعدون للحصول على خدماته وجعله أغلى لاعب يتقاضى أجر في تاريخ الدوري الأميركي لكرة القدم خلال الصيف المقبل، حال أبدى موافقته على ترك الشياطين الحمر والانتقال إلى الولايات المتحدة.

والتحق إبراهيموفيتش بصفوف اليونايتد لمدة عام واحد فقط الصيف الماضي، وبينما يسعى المسؤولون في الأولد ترافورد للتمديد له فترة أطول، إلا أنه لم يبدي موافقته بعد ، ونجح إبراهيموفيتش (35 عاماً) في تسجيل 26 هدفاً لصالح اليونايتد هذا الموسم .

وسبق أن كان النجم البرازيلي، كاكا، هو اللاعب الأعلى أجراً في الدوري الأميركي عام 2016 بعدما أُعلِنَ عن حصوله على راتب سنوي من أورلاندو سيتي قدره 7.167 مليون دولار ( 5.89 مليون استرليني ). كما سبق أن تعاقد نادي لوس أنجلوس غالاكسي مع نجم وسط منتخب إنكلترا السابق، ستيفن جيرارد، مقابل 6.1 مليون دولار ( 5.01 مليون استرليني ) الموسم الماضي، وبعدها أعلن اعتزاله الكرة.

وعلمت هيئة الإذاعة البريطانية أن مسؤولي لوس أنجلوس غالاكسي يرون أن إبراهيموفيتش سيكون له نفس الدور الإيجابي الذي سبق أن قام به النجم دافيد بيكهام، حين انضم للفريق قادماً من العملاق الإسباني ريال مدريد عام 2007، فيما يتعلق بتسليط الضوء على كرة القدم في الولايات المتحدة.

ورغم أن مدة التعاقد التي يفكر مسؤولو غالاكسي في عرضها على إبراهيموفيتش غير معلومة إلى الآن، لكن النادي يشعر بأن لديه فرصة حقيقية للتعاقد مع المهاجم المخضرم.

وفي وقت سينتهي فيه تعاقد إبراهيموفيتش مع اليونايتد في الصيف المقبل، فإن بمقدور غالاكسي الحصول على توقيعه تمهيداً لخطوة انتقاله في فترة انتقالات يوليو الصيفية، وهو نفس ما فعله بيكهام عام 2007، حين أُعلِنَ عن خبر توقيعه لنادي غالاكسي في فترة انتقالات يناير الشتوية قبيل انتهاء تعاقده مع الريال في يونيو .

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