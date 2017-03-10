لويس إنريكي : لست عاطفياً .. لكن انهمرت دموعي

قال مدرب #برشلونة لويس إنريكي إن “الفوز المذهل 6-1 على #باريس_سان_جيرمان، الذي وضع الفريق في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اول امس الأربعاء، سيبقى في أذهان مشجعيه إلى الأبد”.

وسجل الفريق الإسباني الذي خسر 0-4 في مباراة الذهاب، وكان يواجه خطر الخروج من دور الـ16 لأول منذ 2007، 3 أهداف متأخرة في 6 دقائق ليكمل عودة تاريخية.

وقال لويس إنريكي للصحافيين: “لن ينسى أي شخص في نو كامب ما حدث على الإطلاق، هذه رياضة استثنائية لجماهير مجنونة، من الصعب العثور على كلمات لشرح ما حدث، هذا سيناريو فيلم رعب ببداية مثيرة وسط أجواء لم أشاهدها من قبل في نو كامب ولم يسبق أن رأيت مثل هذا التوتر مطلقاً”.

ولم ينجح أي فريق في 61 عاماً من البطولة في قلب تأخره بعد الخسارة بفارق 4 أهداف في مباراة الذهاب في أدوار خروج المغلوب وكال لويس إنريكي المديح للجماهير التي وقفت بجوار فريقه بعد الهزيمة القاسية في باريس.

وقال في إشارة إلى فريق كرة السلة الأمريكي الاستعراضي هارلم غلوبتروترز: “أود توجيه الشكر لكل من اعتقد أننا نستطيع التأهل بعد الخسارة 4-0، أهدي لهم هذا الفوز لأنه ليس هارلم غلوبتروترز، هذه كرة قدم، لا أعتقد أن أي شخص فقد الأمل، خاطرنا بكل شيء ونجحنا، النهايات مثل هذه نادرة للغاية في كرة القدم وهذه المرة كانت في صالحنا”.

وأضاف: “كان انفجاراً للمشاعر، لست عاطفياً لكني استمتعت بهذا مثل الذين انهمرت دموعهم”. ( reuters )

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