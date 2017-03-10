مصر : الحكم بالإعدام على متهم أدين بذبح بائع خمور قبطي

قضت محكمة في #مصر امس الخميس، بإعدام متشدد ذبح بائع خمور في محافظة الإسكندرية شمالي البلاد.

وأصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، حكمها بإجماع هيئة المحكمة القاضي بإعدام عادل عسلية، بتهمة ذبح صاحب محمصة.

وتعود وقائع القضية إلى يناير/كانون الثاني الماضي عندما قام المتهم عادل عبدالنور وشهرته عسلية، بذبح يوسف لمعي، صاحب محمصة شرق الإسكندرية اعتراضًا على بيعه الخمور.

وحينها قام عسيلة بالترصد لصاحب المحل والانقضاض عليه داخل أحد المقاهي من الخلف وذبحه، وسجلت كاميرات المقهى تفاصيل الواقعة، كما اعترف المتهم بارتكابها.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بينما رد المتهم بالقول: “قتلته، ولو بإمكاني قتل جميع بائعي الخمور لقتلتهم”. ( FRANCE 24 )

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