مياه ” وردية ” تتدفق من صنابير مدينة كندية !

أصيب سكان مدينة كندية بالذعر بسبب تدفق مياه وردية من صنابير المنازل، وعاش أهل المدينة أسبوعاً عصيباً يكتنفه الخوف على صحتهم وصحة أبنائهم بسبب تغير لون المياه.

وتداول سكان مقاطعة #ألبرتا الكندية على شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً توضح شكل المياه أثناء تدفقها من صنابير المنازل بلونها الوردي المائل إلى الفوشيا، وذلك منذ يوم الإثنين الماضي، مطالبين السلطات بتقديم تفسير.

وتقدم عمدة المقاطعة دال كراسنو باعتذار رسمي إلى السكان، مصدراً بياناً رسمياً يوضح فيه أن السبب يرجع إلى وجود عطل في محطة معالجة المياه، أدى إلى انسداد صماماتها بحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ما نتج عنه تسرب هذا اللون إلى مراكز توزيع المياه إلى سكان المقاطعة.

وأشار كراسنو في بيانه الرسمي إلى أن اللون الوردي هو أثر جانبي للمركب الكيماوي “برمنجنات البوتاسيوم” المستخدم في القضاء على الحديد وكبريتيد الهيدروجين من الماء، مطمئناً السكان بعدم وجود أي مخاطر صحية عليهم وعلى أطفالهم.

وأسدى نصيحة للسكان بفتح الصنابير حتى يعود لون المياه إلى طبيعته.

في المقابل أبدى السكان قلقهم حتى بعد بيان العمدة الرسمي، نتيجة تغير طعم المشروبات والطعام، بالإضافة إلى أن مادة “برمنجنات البوتاسيوم” نفسها قد تسبب تهيجاً في البشرة، حسب رأي الأطباء، بحسب موقع إيه بي سي الأسترالية.

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