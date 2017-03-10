نتنياهو لبوتين : لا سلام في سوريا في و إيران موجودة هناك

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي يزور موسكو للرئيس الروسي فلاديمير بوتن إنه لا يمكن تحقيق سلام على الإطلاق في سوريا ما دام هناك وجود إيراني.

وقال نتانياهو في لقطات وزعها مكتبه بعد اللقاء “بحثنا باستفاضة موضوع إيران وأهدافها ونواياها في سوريا وأوضح أنه لا يمكن أن يكون هناك اتفاق سلام في سوريا وإيران موجودة هناك وتعلن نيتها تدمير إسرائيل”.

وقال في رد على سؤال لصحفي “(إيران) تسلح نفسها وقواتها ضد إسرائيل بما في ذلك من الأراضي السورية وهي في حقيقة الأمر تكتسب موطئ قدم لمواصلة القتال ضد إسرائيل.

وكان افي ديختر رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع بالكنيست الإسرائيلي قال العام الماضي إنه سبق أن حاولت إيران عدة مرات نقل قوات إلى مرتفعات الجولان السورية بجانب الأرض التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.

وقال ديختر دون الخوض في تفاصيل إن هذه التحركات جرى التصدي لها. (REUTERS)

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