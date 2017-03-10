” نوكيا 3310 ” يحقق مبيعات قياسية قبل طرحه بالأسواق

يبدو أن العملاء غير قادرين على الانتظار كثيرا للحصول على هاتف نوكيا الجديد 3310 ، فقد أعلن متجر Carphone Warehouse البريطاني الشهير تسجيله أرقاما قياسية بشأن طلبات الشراء المسبقة للهاتف الذي يبلغ ثمنه 51 دولار.

وقال المتجر إن هاتف نوكيا 3310 جذب عشر مرات أكثر من أي هاتف رئيسي آخر أطلق سابقا في المؤتمر العالمي للجوال.

فقد جذبت النسخة الجديدة من هاتف نوكيا الاهتمام بشكل كبير بعد إعلان شركة ” HMD Global” الفنلندية رسميا عن الهاتف خلال المؤتمر العالمي للجوال، على الرغم من عدم طرحه بالأسواق حتى الآن.

وكان الهاتف الأصلي لنوكيا 3310 من أكثر الهواتف مبيعا في عام 2000، ويبدو أن النسخة الجديدة منه قد تحذو حذوه.

وفي حين أن النسخة الجديدة مشابهة للنسخة الأصلية من الهاتف، إلا أنه يأتي بشكل أنحف وأخف وزنا من النسخة الأصلية بحسب ما اوردت قناة روسيا اليوم ، كما سيتوفر الهاتف بألوان زاهية تتمثل في الأصفر والأحمر والرمادي والأزرق الداكن.

كما يتضمن الجهاز الجديد كاميرا خلفية بدقة 2 ميغا بكسل فقط مع فلاش LED، ويعمل بواسطة نظام التشغيل Nokia Series 30، مما يمكّن من القيام بوظائف الاتصال التقليدية وإرسال الرسائل المصورة الأساسية، وغيرها من المواصفات.

عكس السير