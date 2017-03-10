هولندا تدعو لتمويل برنامج مستقل لجمع و تحليل الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب في سوريا

دعا وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز، الخميس، إلى تمويل برنامج مستقل لجمع وتحليل الأدلة الخاصة بجرائم الحرب في سوريا، وإعداد ملفات لملاحقات قضائية في المستقبل، ويحتاج 13 مليون دولار في عامه الأول.

ذكرت ذلك وكالة “أسوشيتد برس”، وأشارت إلى أنَّ وزارة الشؤون الخارجية الهولندية تستضيف اجتماعًا لمناقشة التقدم المحرز في وضع برنامج الذي سيتخذ من جنيف مقرًا له.

وقال وزير الخارجية الهولندي إنَّ قاعدة البيانات، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر العام الماضي، سوف تبعث برسالة مفادها بأنَّ تعثر الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب لن تعيق الجهود المبذولة لضمان المساءلة عن المذابح التي ارتكبت.

وأضاف: “إذا كان العدل هو هدفنا، لا يمكننا الجلوس والانتظار حتى تنتهي الحرب”.

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