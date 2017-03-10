هولندا : عملية جراحية غير مسبوقة تنقذ حياة لاجئة سورية و جنينها

بعد أن كانت فرصتها للنجاة معدومة في سوريا، تمكنت لاجئة سورية من إجراء عملية قلب فريدة من نوعها في هولندا، الأمر الذي أنقذها وأنقذ جنينها.

صحيفة “خيردرلاندر” الهولندية قالت، يوم الأربعاء الماضي، إن اللاجئة السورية كنانة زيناتي (30 عاماً – دمشق) أجرت عملية قلب فردية في مشفى مدينة نايميخين، مشيرة إلى أن الأطباء لم يسبق لهم أن قاموا بإجراء عملية زرع صمام قلب لامرأة حامل (الأسبوع الـ 12).

ونقلت الصحيفة عن كنانة التي وصلت مع زوجها تامر إلى هولندا عام 2013 قولها، بحسب ما ترجم عكس السير: “كنت عملية خطرة بالنسبة لي ولجنيني، ولكن لم يكن لدينا خيار آخر”.

وأضافت الصحيفة، أن كنانة كانت سمعت أخباراً سيئة عن والدتها المتواجدة في مخيم للاجئين في اليونان، فسافرت إليها مسرعة، وأخذت معها أدويتها، قبل أن تعود وقد تدهور وضعها الصحي، وأغلق الصمام الذي زرع لها عندما كانت صغيرة، الأمر الذي أثر على جنينها أيضاً.

وتعاون عدد من أطباء القلب للقيام بالعملية (استبدال صمام في القلب) التي يتم إجراء الآلاف منها سنوياً، إلا أنها المرة الأولى التي يتم إجراؤها لامرأة حامل في شهرها الرابع، وفق ما نقلت الصحيفة عن أحد الأطباء المشاركين في العملية.

وعلق الطبيب بالقول: “غالباً نقوم بالانتظار للأسبوع 28 من الحمل للقيام بعملية القلب وعملية ولادة قيصرية في الوقت ذاته، والخطر الأكبر هو حدوث نزيف في المشيمة خلال العملية، الأمر الذي يؤدي لموت الجنين”.

وقالت الصحيفة إن العملية نجحت، وحظيت العائلة بمولودها بعد أشهر وأطلقت عليه اسم “تيم”.

وقال الزوج تامر للصحيفة، إنه كان يدرك تماماً صعوبة العملية، وكم أنه محظوظ لنجاحها، مشيراً إلى أنه “لو كنا في سوريا لم نجحت هذه العملية”.

عكس السير