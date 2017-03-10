” واتس آب ” تختبر لأول مرة التواصل المباشر بين الشركات و مستخدميها

تختبر خدمة التراسل الفوري #واتس_آب حالياً نظاماً جديداً يوفر للشركات لأول مرة إمكانية التواصل المباشر مع مستخدمي التطبيق.

وتجري حالياً الخدمة تعاوناً مع عدد قليل من الشركات الناشئة التي ترعاها حاضنة الأعمال المعروفة “واي كومبنيتر”.

ومن المرجح أن تفرض واتس آب على الشركات الراغبة بالتواصل مع مستخدميها رسوماً مالية، ولكنها تحرص على تجنب مشكلات محتملة، تتمثل في إزعاج المستخدمين بكثرة الرسائل غير المرغوب فيها.

وتقوم واتس آب أيضاً بدراسة استقصائية لمعرفة مدى رغبة المستخدمين أنفسهم بالتواصل مع الشركات عبر خدمتها، وما إذا كانوا قد تلقوا رسائل مزعجة من قبل الشركات التي تجري معها الاختبارات الحالية.

ولا تزال الاختبارات التي تجريها الخدمة حالياً في مراحلها الأولى. ( reuters )

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