وزير الدفاع العراقي : ” داعش ” لا يمكنه السيطرة على المدن بعد الآن

قال وزير الدفاع العراقي عرفان الحيالي، اليوم الجمعة، إن تنظيم “داعش” لم يعد بإمكانه السيطرة على المدن والقرى، بعد الخسائر التي مني بها خلال المعارك الجارية في مدينة الموصل شمال البلاد.

وأضاف الحيالي في تصريحات للصحفيين بعد وصوله مدينة الموصل اليوم إن “القطعات العسكرية تتقدم بشكل جيد وتحقق انتصارات رائعة في الموصل، وضمن الخطة الموضوعة من قبل القيادة العسكرية وقيادة العمليات المشتركة”.

ونوه أن “تنظيم داعش لم يعد بامكانه السيطرة على المدن والقرى وحتى على الابنية الصغيرة، لكن قد تكون هناك خلايا نائمة لهذا التنظيم، وبمساعدة وتعاون اهالي الموصل مع القوات الامنية سيتم القضاء عليها”

وبدأت القوات العراقية في الـ 19 من الشهر الماضي عمليات اقتحام الجانب الغربي لمدينة الموصل وتمكنت من اكثر 14 حياً داخل المدينة إضافة إلى مطار المدينة وقاعدة عسكرية قريبة وقرى ومناطق في الأطراف. (ANADOLU)

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