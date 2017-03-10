وزير بريطاني سابق يتقاضى 13 ألف جنيه إسترليني يومياً !

أعلنت مؤسسة بلاك روك الأمريكية لإدارة الأصول أن وزير المالية البريطاني السابق #جورج_أوزبورن سيتقاضى 650 ألف جنيه إسترليني (789555 دولارا) سنويا كأجر له على العمل لمدة 48 يوما فقط في السنة.

وأوضحت المؤسسة أن أوزبورن الذي يعمل في الشركة منذ يناير كانون الثاني سيشغل وظيفة مستشار بدوام جزئي في معهد بلاك روك الاستثماري وهو أحد فروعها المختصة في استراتيجية الاستثمار.

وقاد أوزبورن، الذي كان وزيرا للمالية لست سنوات قبل أن يفقد منصبه بعد التصويت بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العام الماضي، إجراءات التقشف التي عملت بها حكومة المحافظين بعد الأزمة المالية العالمية.

وسيقدم أوزبورن المشورة لبلاك روك بشأن السياسات الأوروبية والإصلاح الاقتصادي الصيني وتأثير عائدات الاستثمار المنخفضة ، ويجب على أعضاء البرلمان البريطاني تقديم تفاصيل بشأن أرباحهم الخارجية.

وفي آخر تصريح له عن دوره في بلاك روك قال أوزبورن “أتوقع أن أتقاضى 162500 جنيه إسترليني كل ربع سنة مقابل التزام ربع سنوي لمدة 12 يوما”، كما توقع الوزير السابق أيضا الحصول على أسهم قابلة للإدراج في بلاك روك خلال المستقبل.”

ويعني هذا أن أوزبورن سيتقاضى 13 ألف جنيه إسترليني عن كل يوم عمل. ( reuters )

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