أئمة إيرانيون ينتقدون تصريحات محافظ بجواز الرقص المختلط

لقيت تصريحات علي أكبر برفيزي، محافظ خراسان الجنوبية بإيران، حول إمكانية رقص الرجال والنساء معا (المختلط)، انتقادات من قبل رجال الدين بالولاية.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية، أن أئمة الولاية نظموا مظاهرة، اليوم السبت، ضد تصريحات بيرفيزي، طالبوا خلالها باستقالة الأخير، وهددوا بعدم إقامة صلاة الجمعة، في حال تم رفض طلبهم في هذا الخصوص.

وقال إمام جامع مدينة “الفردوس”، في المحافظة، “مهدي غلامي” خلال صلاة الجمعة أمس، إنه ينبغي على المحافظ مغادرة الإقليم.

وأضاف أن “المحافظ بصدد تغيير عقيدة الشعب، عليه أن يذهب لمكان يستطيع أن يعيش فيه مع أفكاره بشكل حر”.

وتناولت وسائل إعلام إيرانية مؤخرًا تصريحات أدلى بها بيرفيزي خلال مخاطبته الفنانين بإحدى الفعاليات، وقال فيها “علينا أن نبكي لحال الفن في محافظتنا، لأن الوضع سيئ للغاية، البعض يعارض كل شئ باسم الدين”.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن بيرفيزي قال خلال الكلمة نفسها أن الرجال والنساء في عادات وتقاليد الشعب يرقصون معا، وأن ذلك لا يتعارض مع الإسلام، منتقدًا إجراءات الشرطة ضد بعض الفعاليات الترفيهية بدواعي معارضتها لـ “الأخلاق”.

وعقب الانتقادات، نشرت المحافظة بيانا على موقعها على الإنترنت، أعلنت فيه أنه تم تحريف تصريحات بيرفيزي وقالت إن “رقص الرجال والنساء معا بمكان واحد، لا يتعارض فقط مع الدين وإنما مع الأخلاق أيضا”. (ANADOLU)

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