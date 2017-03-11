ألمانيا : إغلاق مركز تسوق خوفاً من ” هجوم محتمل “

أمرت الشرطة في مدينة إسن بغرب ألمانيا بعدم فتح مركز تسوق في وسط المدينة اليوم السبت لوجود “دلائل قوية عن هجوم محتمل”.

وقال متحدث باسم الشرطة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم السبت إن هناك دلائل تشير إلى احتمال استهداف مركز التسوق بميدان ليمبكر في هجوم إرهابي اليوم.

وأضاف المتحدث أن صالات المركز والمرآب ستظل مغلقة طوال اليوم كإجراء أمني وقائي لرواد المركز.

وذكر المتحدث أن الشرطة تحاول الكشف عن خلفيات التهديد بمساعدة العديد من الخبراء.

وبحسب تصريحات المتحدث، فإن التهديد يستهدف فقط مركز التسوق، بحسب التطورات الحالية للوضع.

وقال المتحدث باسم الشرطة في تصريحات لموقع “ديرفيستن” الإلكتروني الإخباري إن الشرطة متواجدة في المنطقة بنحو مائة من أفرادها، مضيفا أنه تم إغلاق كافة مداخل المركز.

وذكر أنه لم يكن بداخل المركز سوى عدد قليل من العاملين في ساعة مبكرة من صباح اليوم، مضيفا أن قرار الإغلاق تم اتخاذه ليل أمس. (DPA-DW)

عكس السير