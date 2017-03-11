ألمانيا تحظر رفع صور أوجلان و حزب العمال الكردستاني و وحدات الحماية الكردية

ذكرت مجلة “شبيغل” الألمانية، أن الحكومة حظرت رفع صور عبدالله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون في تركيا.

وأشارت المجلة في خبر لها يوم الجمعة، نقلته وكالة أنباء الأناضول، أن وزارة الداخلية الألمانية أرسلت في الثاني من آذار الجاري، مذكرة مؤلفة من 5 صفحات إلى الولايات والوحدات الأمنية، لفتت فيها أن وزير الداخلية “توماس دي ميزير” حظر شعارات عليها صور أوجلان.

وأشارت إلى أن الحظر يشمل الرايات التي يحملها أنصار الحزب في مظاهراتهم بألمانيا ذات الخلفية الخضراء والصفراء وعليها صور “أوجلان”.

وأفادت أن الحظر جاء بدعوى أن وسائل الترويج المذكورة (الرايات) “تشكل تأثيرًا عاطفيًا خطيرًا”، و”تزيد وحدة المنظمة”.

ولفتت المجلة إلى أن المذكرة شملت 33 شعارًا ورمزًا محظورًا للحزب الذي تعتبره ألمانيا إرهابياً، ومن بينها شعارات ورموز وحدات الحماية الكردية في سوريا.

وكانت ألمانيا حظرت أنشطة حزب العمال الكردستاني منذ 1993.

عكس السير