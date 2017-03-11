ألمانيا : شخص يقاتل في صفوف ” داعش ” بسوريا أعطى الأوامر بتنفيذ هجوم على مركز للتسوق

قالت صحيفة “بيلد” الألمانية، إن السلطات الأمنية أحبطت يوم السبت، مخططاً كبيراً لتنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة إسن بولاية شمال الراين – ويستفاليا (غرب).

ونقلت الصحيفة واسعة الانتشار، عن مصادر لم تسمها إن “هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، تملك معلومات عن وقوف داعش خلف التهديد الإرهابي الذي أدى اليوم لإغلاق مركز تسوق شهير في مدينة إسن”.

وأضافت أن “شخصاً ألمانياً يقاتل في صفوف التنظيم بسوريا أعطى الأوامر بتنفيذ هجوم على مركز التسوق”.

ولفتت إلى أن “المقاتل ينحدر من مدينة اوبرهاوسن القريبة من إسن، تلقى أوامر من قيادة داعش، وأعطى الأمر لمجموعة من الانتحاريين برسالة نصية عبر إحدى وسائط الدردشة على شبكة الإنترنت”.

وحسب المصادر نفسها، فإنه “كان من المقرر أن تنفذ المجموعة هجومها ضد مركز التسوق بعد ظهر السبت”.

وعن تفاصيل الهجوم، أوضحت المصادر أن “المقاتل الألماني لم يعط فقط الأوامر بتنفيذ الهجوم، ولكن أعطى أيضاً معلومات عن صنع القنابل”.

وأوضحت أنه “كان من المقرر أن يحمل الانتحاريون قنابل مصنوعة يدويا، داخل حقائب تحمل على الظهر، على أن يتم تفجيرها في نقاط مختلفة داخل مركز التسوق”.

وألقت الشرطة الألمانية، في وقت سابق اليوم، القبض على شخصين في اوبرهاوسن، على علاقة بالمقاتل الألماني المتواجد في سوريا، كانوا على اتصال معه خلال الفترة الأخيرة.

وصباح السبت، أغلقت الشرطة مركز التسوق في مدينة إسن، عقب تهديد إرهابي، لافتة إلى أن “هناك دلائل تشير إلى احتمال استهداف مركز التسوق بميدان ليمبكر بهجوم إرهابي اليوم”.

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