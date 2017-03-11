أمريكا : أرسلنا قوات إضافية إلى سوريا لتسريع الحرب ضد ” داعش “

قال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، إن إرسال المزيد من القوات الخاصة الأمريكية إلى سوريا جاء بهدف تسريع الحرب التي يجريها حلفاء واشنطن ضد تنظيم “داعش” الإرهابي.

جاء ذلك خلال الموجز الصحفي اليومي في البيت الأبيض، حول إرسال وحدة عسكرية إضافية مكونة من 400 جندي إلى سوريا في إطار عملية “الرقة” معقل تنظيم “داعش” شمالي سوريا.

وأضاف سبايسر أن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتابع الإجراءات عن كثب مع وزير الدفاع جيمس ماتيس، ورئيس الأركان جوزيف دانفورد، وبقية المسؤولين المعنيين في هذا الإطار”.

وتابع، “ترامب منح القادة المعنيين الصلاحيات اللازمة فيما يتعلق بمكافحة تنظيم داعش، ونجاح العمليات ضد التنظيم في المنطقة مرتبط بأداء القيادة العسكرية”. (ANADOLU)

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