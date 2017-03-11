إيراني : تلميحات بإمكانية حظر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي لأنها ” بؤر جحيم “

ألمح المدعي العام في ايران، محمد جعفر منتظري، إلى إمكانية حظر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد.

وقال منتظري في كلمة ألقاها بالعاصمة طهران اليوم السبت، إنه على الرغم من مزايا شبكة الانترنت إلا أنه يمكن أن يتحول إلى بؤر جحيم، بحسب وكالة الأنباء الرسمية “إرنا”.

واعتبر المدعي العام أن الغرب يشن حربًا ثقافية ضد المجتمعات المسلمة بكل ما أوتي من قدرات.

وأبرز منتظري مثالا على حظر الانترنت في الصين، وقال: “الصين التي يشكل المسلمون أقلية فيها (تركستان الشرقية)، لا تسمح بدخول ثقافة الغرب إليها”، مضيفًا: “ما المانع إن حذونا حذو الصين في هذا الأمر؟”.

جدير بالذكر أن الرئيس الإيراني حسن روحاني وعد مواطنيه بحرية الإعلام واستخدام الانترنت، الأمر الذي تسبب بتوجيه المحافظين المعارضين انتقادات له. (ANADOLU)

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