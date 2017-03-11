التحقيق مع جماهير هددت لاعبي باريس سان جيرمان

فتحت الشرطة الفرنسية تحقيقا بعد مواجهة في #مطار_بورجيه بين لاعبي #باريس_سان_جيرمان وجماهير غاضبة بعد عودتهم إلى العاصمة مساء الأربعاء الماضي عقب الهزيمة 6-1 أمام برشلونة وخروجهم من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفاز بطل فرنسا 4-صفر في مباراة الذهاب لكن برشلونة سجل ثلاثة أهداف في أخر سبع دقائق ليفوز 6-5 في مجموع المباراتين.

وقال النادي الباريسي إنه بعد العودة تعرض الفريق لإهانات لفظية وحطم بعض المشجعين عددا من السيارات الخاصة بالفريق قبل أن تعمل سلطات المطار على حماية موظفي النادي واللاعبين وأسرهم ونقلهم خارج المطار.

وذكر النادي على موقعه على الانترنت وفق ما نقلت قناة سكاي نيوز “ليل الأربعاء… واجه لاعبو باريس سان جيرمان بعض المشاكل وتلقوا تهديدات من العديد من الأشخاص في مطار بورجيه.”

وأضاف أن هؤلاء الأشخاص كانوا “يهددون اللاعبين وعائلاتهم.

وتابعت “الشرطة فتحت تحقيقا للوقوف على تفاصيل ما حدث… النادي يدين هذه التصرفات ويستنكر سلوك هؤلاء الأشخاص.”

وأصبح برشلونة أول فريق في تاريخ البطولة يقلب تأخره بفارق أربعة أهداف في مباراة الذهاب في أدوار خروج المغلوب ليصعد لدور الثمانية بعدما وصفت بأنها أكبر عودة في تاريخ البطولة.

واعتذر العديد من لاعبي باريس سان جيرمان للجماهير بعد الهزيمة التي وصفها ناصر الخليفي رئيس النادي بأنها “كابوس”.

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