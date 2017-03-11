الحكومة الأمريكية تسجل عجزاً قيمته 192 مليار دولار

قالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة إن الحكومة سجلت عجزا في الموازنة بلغ 192 مليار دولار في فبراير شباط مع ارتفاع النفقات كثيرا عن الإيرادات.

وبحسب بيان الموازنة الشهري لوزارة الخزانة بلغ عجز الموازنة 193 مليار دولار في فبراير شباط 2016.

وبلغ العجز منذ بداية 2017 إلى يوم الجمعة 349 مليار دولار مقارنة مع 353 مليار دولار في الفترة ذاتها من السنة المالية 2016.

وبلغ حجم الإيرادات الشهر الماضي 172 مليار دولار بزيادة نسبتها اثنين بالمئة عن فبراير شباط 2016 في حين بلغ حجم النفقات 364 مليار دولار بارتفاع نسبته واحد بالمئة مقارنة مع الشهر ذاته قبل عام. (REUTERS)

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