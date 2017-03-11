القارة الأفريقية تطلق اسم نطاق خاص بها على الإنترنت

بعد 32 عاماً على ابتكار أول اسم نطاق على #الانترنت، أعلن الاتحاد الأفريقي عن إطلاق اسم نطاق افريقي africa. بغية إعطاء “هوية رقمية” للقارة السمراء.

وسيكون اسم النطاق هذا متوفراً اعتباراً من يوليو (تموز) لكن في وسع الأفارقة الراغبين في استخدامه تقديم طلب في هذا الخصوص، على ما أعلنت رئيسة لجنة الاتحاد الافريقي، نكوسازانا دلاميني زوما (جنوب افريقيا)خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الاتحاد في أديس أبابا.

وصرحت نكوسازانا دلاميني زوما التي سيخلفها الأسبوع المقبل التشادي موسى فكي بعد أربع سنوات على توليها هذا المنصب “بات يمكنني القول إن القارة الافريقية حظيت أخيراً بهوية رقمية مع africa.”، مشيرة إلى أن اسم النطاق هذا سيسمح خصوصاً للمقاولين الأفارقة بالبروز بشكل أفضل على الانترنت.

ويستفيد حوالى 22 % من سكان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من نفاذ إلى الانترنت، بحسب البنك الدولي. وهذه النسبة هي من أدنى النسب في العالم حيث يوازي المعدل العالمي 44 %. ويسعى الاتحاد الأفريقي إلى زيادة هذه النسبة بمعدل 10 % العام المقبل في إطار برنامج تنموي.

وأكثر من نصف المواقع الإلكترونية الافريقية البالغ عددها حوالى مليونين مسجلة في جنوب أفريقيا أكبر اقتصادات القارة، بحسب باكي ماسيسلا مدير شركة “زد ايه سنترال ريدجستري” المكلفة بإدارة اسم النطاق هذا.

ويأمل الاتحاد الأفريقي أن تساعد العائدات التي يجنيها من اسم النطاق الذي يكلف 18 دولاراً في مقابل 250 دولاراً لإسم نطاق من بلد أفريقي، على تمويل لجنته خصوصاً. ويسعى الاتحاد، بسبل مختلفة، إلى تخفيف اتكاله على المانحين الدوليين الذين يغطون 70 % من تكاليف ميزانيته. ( AFP )

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