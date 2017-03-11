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المشاهد الأولى للتفجيرات التي استهدفت ” الزوار ” العراقيين الشيعة في دمشق ( فيديو )

‏42 دقيقة مضت أهم الأخبار, حوادث 2 تعليقان

المشاهد الأولى للتفجيرات التي استهدفت ” الزوار ” العراقيين الشيعة في دمشق ( فيديو )

 

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عكس السير

2 تعليقان

  1. فادي ،ضاحيه دمشق الجنوبية
    مارس 11, 2017 , 2:15 م في 2:15 م

    رحمه الله عليهم جميعا شهداء السيده زينب باذن الله

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  2. فتشوا عن ايران
    مارس 11, 2017 , 2:22 م في 2:22 م

    تكاثرت الاقوال والاراء وحتى التصميم على اجبار ايران وعصاباتها اللبنانية والعراقية والافغانية على الخروج من سوريا لذلك لابد لايران وعصاباتها اختراع سبب وجيه لبقائها وبدأت التصريحات الكاذبة والمضللة عن تحرير الجولان على لسان (الكعبي) طرطور آخر زمن
    واليوم يهيئون حجة جديدة قديمة وهي الدفاع عن المزارات وحمايتها وحماية الزوار الذين يقتلون اليوم بيد حماتهم الكاذبين والمنافقين

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