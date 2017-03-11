بالصور .. مسابقة لملكة جمال ” المتحولين جنسياً ” في تايلاند !

توجت المتسابقة التايلاندية جيراتشايا سيريمونجكولاناوين امس الجمعة بلقب #ملكة_جمال العالم للمتحولين جنسياً لعام 2016 في مسابقة وصفت بأنها الأكبر والأكثر شعبية للمتحولين جنسيا في العالم.

وفازت جيراتشايا بالبالغة من العمر 23 عاما بالتاج بعد تفوقها على 24 متسابقة أخرى، فيما حصلت متسابقة من البرازيل على المركز الثاني وحصلت متسابقة من فنزويلا على المركز الثالث.

وبدأت المسابقة التي جمعت متحولين جنسياً من كل أنحاء العالم قبل ما يزيد على عشر سنوات لمساعدة المتحولات جنسيا على الشعور بأن المجتمع أكثر تقبلاً لهن.

وأجريت المسابقة في عامها الثاني عشر في الملهى الليلي تيفاني بمدينة باتايا الساحلية في تايلاند، التي تشتهر بهذا الملهى للمتحولين جنسيا.

ومثل غيرها من مسابقات ملكات الجمال ارتدت المتسابقات الزي الوطني وثياب السهرة ولباس البحر.

يذكر أن تايلاند وعلى الرغم من أنها بلد محافظ إلى حد بعيد لكن يعيش فيها مجتمع كبير من المتحولين جنسيا.

وكان من المقرر إقامة مسابقة 2016 في نوفمبر/تشرين الثاني لكنها تأجلت بسبب فترة الحداد على الملك بوميبون ادولياديج الذي توفي في 13 أكتوبر/تشرين الأول عن عمر 88 عاما.

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