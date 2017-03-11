بالفيديو .. إنقاذ مسنة أمريكية كانت ستلقى حتفها أسفل عجلات قطار

كانت امرأة مسنة تعبر مزلقان قطارات في ولاية #نيوجيرسي الأميركية فيما كان قطار يقترب منها بسرعة هائلة، وفي لحظة فاصلة بين الحياة والموت، قفز سائق سيارة شجاع كان يراقب الموقف عن بعد، وهرع نحو السيدة التي كانت في عداد الموتى، ودفعها بعيدا عن القطار.

الواقعة حدثت الأربعاء الماضي، عند معبر سادل بروك للقطارات، وسجلت في مقطع فيديو بثته قناة abc الأميركية، وانتشر على شبكة الإنترنت.

وبدا من الفيديو أن السيدة المسنة وجدت نفسها لحظة محاصرة بين قضبان القطارات المرتفعة نسبيا وفق ما نقلت قناة العربية ، وجمد القطار القادم نحوها قدرتها على التفكير والحركة إلى أن تدخل راكب السيارة مخاطرا بحياته لينقذ السيدة المسنة من براثن موت محتوم.

ويقول منقذ السيدة، جون مانغو: “رأيتها لأول وهلة تتجه نحو معبر القطارات، وانتابني إحساس بأن سلوكها غير طبيعي. وعندما رأيت القطار قادما من الجهة الأخرى، وجدت نفسي فجأة خارج السيارة، مندفعا بأقصى سرعة نحوها، وكانت متجمدة تماما من الخوف، وجذبتها بسرعة، وبعد لحظات مر القطار بسرعته الرهيبة إلى جوارنا تماما”.

وأضاف بكل تواضع: “لست شجاعا، ولست أي شيء، فقط فعلت ما يجب أن أفعله”.

يذكر أن الشرطة وفرق الإسعاف نقلت السيدة المسنة إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية المطلوبة ، كما تم إبلاغ مقر عمل المنقذ الشجاع مانغو لشكره على مساهمته التي أنقذت حياة.

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