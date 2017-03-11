برشلونة و ريال مدريد يتصارعان على ” رونالدو الجديد “

دخل #برشلونة و ريال مدريد الإسبانيين في صراع قوي لضم اللاعب الشاب لفريق بورتو البرتغالي، #ديوغو_دالوت، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية إن نادي برشلونة عرض 10 ملايين يورو من أجل ضم ديوغو دالوت، ذي الـ17 سنة، مضيفة أن إدارة ريال مدريد تخطط لتقديم عرض أكبر من الناحية المالية للاستفادة من خدماته في الصيف المقبل.

ووفقاً لقناة سكاي نيوز ، تقارن وسائل الإعلام البرتغالية دالوت بنجم ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، بسبب قوته وسرعته.

وتألق دالوت في مواجهة بورتو ضد برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تحت 17 عاما، كما أنه قاد منتخب بلاده البرتغالي إلى التتويج بلقب كأس أمم أوروبا تحت 17 سنة على حساب منتخب إسبانيا.

ويأمل مسؤولو النادي الملكي في استغلال حب اللاعب الشاب لابن بلاده رونالدو من أجل إقناعه بالانضمام إليهم، حيث كان قد صرح في وقت سابق أن كريستيانو هو مثله الأعلى في عالم المستديرة.

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