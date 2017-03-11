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بشار الأسد ينتقد المعارضة : عندما تعلق آمالك على بلد أجنبي فهذا يعني أنك لست وطنياً ! ( فيديو )

‏2 ساعتين مضت أهم الأخبار, فلاش 3 تعليقات

بشار الأسد ينتقد المعارضة : عندما تعلق آمالك على بلد أجنبي فهذا يعني أنك لست وطنياً ! ( فيديو )

عكس السير

3 تعليقات

  1. حلبي وشوية كرامة
    مارس 11, 2017 , 12:16 م في 12:16 م

    على الاخص اذا تم تعليق الامل بايران وروسيا . ماحدا خرب هالبلد الاانت وجماعتك

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  2. عبود
    مارس 11, 2017 , 12:38 م في 12:38 م

    يا ابن الحرام… روسيا و ايران شو ؟؟؟؟ يعلن روحك ياحافظ على هالجحش الخلفتو

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  3. عاشق الوطن
    مارس 11, 2017 , 1:01 م في 1:01 م

    مجنون يحكي و عاقل يسمع قال يعني انت بيطلع بايدك شي صار القرار ايراني روسي يا حباب صاروا يجتمعوا و يتخذوا قرارات و أنت ما عندك علم اشو صار عليك إصدار البيان والتنفيذ بس ههههههه

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