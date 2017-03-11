بشار الأسد ينتقد المعارضة : عندما تعلق آمالك على بلد أجنبي فهذا يعني أنك لست وطنياً ! ( فيديو )

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على الاخص اذا تم تعليق الامل بايران وروسيا . ماحدا خرب هالبلد الاانت وجماعتك
يا ابن الحرام… روسيا و ايران شو ؟؟؟؟ يعلن روحك ياحافظ على هالجحش الخلفتو
مجنون يحكي و عاقل يسمع قال يعني انت بيطلع بايدك شي صار القرار ايراني روسي يا حباب صاروا يجتمعوا و يتخذوا قرارات و أنت ما عندك علم اشو صار عليك إصدار البيان والتنفيذ بس ههههههه