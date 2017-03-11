بيان توضيحي حول موقف الولايات المتحدة من هيئة تحرير الشام و تنظيم القاعدة في سوريا
تنويه : البيان رسمي وغير مزور على عكس ما يشاع
عكس السير
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2 ساعتين مضت أهم الأخبار, فلاش 3 تعليقات
بيان توضيحي حول موقف الولايات المتحدة من هيئة تحرير الشام و تنظيم القاعدة في سوريا
تنويه : البيان رسمي وغير مزور على عكس ما يشاع
تضرب بموديلك أنت وهالبيان…
طيب بالمقابل… كل هالميليشيات المجوسية المجرمة من كل أنحاء العالم ما حدا شافها… تضرب أمريكا شو عورة…
تكبيييييييييييييييييررررررررررررر..
كمان بدنا رايكم بحزب العمال الكردستاني وفروعه السورية