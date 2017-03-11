بيان توضيحي حول موقف الولايات المتحدة من هيئة تحرير الشام و تنظيم القاعدة في سوريا

بيان توضيحي حول موقف الولايات المتحدة من هيئة تحرير الشام و تنظيم القاعدة في سوريا

تنويه : البيان رسمي وغير مزور على عكس ما يشاع

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