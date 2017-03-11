الرئيسية » أهم الأخبار » بيان توضيحي حول موقف الولايات المتحدة من هيئة تحرير الشام و تنظيم القاعدة في سوريا

بيان توضيحي حول موقف الولايات المتحدة من هيئة تحرير الشام و تنظيم القاعدة في سوريا

‏2 ساعتين مضت أهم الأخبار, فلاش 3 تعليقات

بيان توضيحي حول موقف الولايات المتحدة من هيئة تحرير الشام و تنظيم القاعدة في سوريا

تنويه : البيان رسمي وغير مزور على عكس ما يشاع

عكس السير

3 تعليقات

  1. ابن الثورة
    مارس 11, 2017 , 3:52 م في 3:52 م

    تضرب بموديلك أنت وهالبيان…
    طيب بالمقابل… كل هالميليشيات المجوسية المجرمة من كل أنحاء العالم ما حدا شافها… تضرب أمريكا شو عورة…

    رد
  2. غير معروف
    مارس 11, 2017 , 3:52 م في 3:52 م

    تكبيييييييييييييييييررررررررررررر..

    رد
  3. حلبي وشوية كرامة
    مارس 11, 2017 , 3:53 م في 3:53 م

    كمان بدنا رايكم بحزب العمال الكردستاني وفروعه السورية

    رد

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

جميع الحقوق محفوظة، عكس السير© 2006 - 2017